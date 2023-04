Attaque des titans tour Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Attaque des titans tour Librairie Mollat, 28 avril 2023, Bordeaux. Attaque des titans tour Vendredi 28 avril, 16h00 Librairie Mollat À cette occasion, le Bataillon d’animateurs « Attaque des titans » installera son campement chez mollat manga dans lequel vous pourrez participer à des animations ! Au programme :

– Une exposition pour plonger dans son l’univers

– Une borne photos aux couleurs de la série,

– Des silhouettes grandeur réelle de Mikasa et Eren et une silhouette du combat entre le Titan cuirassé et le Titan Eren de 2 mètres de haut

– Une machine à pince avec laquelle vous êtes sûrs de repartir avec un cadeau

– Des quiz qui vous permettront également de remporter de superbes lots L’Attaque des Titans dont certains offerts par nos partenaires ABYstyle, celio ou All the Anime ! Venez nombreux le Vendredi 28 avril de 16 h à 19 h au rayon manga pour un événement plein de surprises. Tous les détails de cette tournée ici : https://urlz.fr/lvem Retrouvez la série :

https://urlz.fr/lvjo

« De rares humains survivent dans une cité-forteresse depuis l’arrivée il y a plus d’un siècle de titans mangeurs d’hommes. Le jeune Eren rêve d’intégrer les explorateurs, corps d’élite envoyé hors des remparts pour découvrir l’origine des titans. Inclut le one-shot à l’origine de la série. » ©Electre 2023

— Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/lvem »}, {« link »: « https://urlz.fr/lvjo »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T16:00:00+02:00 – 2023-04-28T19:00:00+02:00

2023-04-28T16:00:00+02:00 – 2023-04-28T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Librairie Mollat Adresse 89 rue Porte Dijeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Librairie Mollat Bordeaux

Librairie Mollat Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Attaque des titans tour Librairie Mollat 2023-04-28 was last modified: by Attaque des titans tour Librairie Mollat Librairie Mollat 28 avril 2023 bordeaux Librairie Mollat Bordeaux

Bordeaux Gironde