Lecture et Dédicace de Laurent Audouin et Amélie Sarn Librairie Mollat, 19 avril 2023, Bordeaux. Lecture et Dédicace de Laurent Audouin et Amélie Sarn Mercredi 19 avril, 15h00 Librairie Mollat Retrouvez le livre : https://urlz.fr/l6v8 « Paris est enneigé. Sacré-Coeur et ses amis en profitent pour tester la nouvelle machine du jeune inventeur et rendre visite au tatoueur de l’île de la Cité, qui n’est autre qu’un vieil ami de tante Finelouche. Malgré la sympathie du capitaine Costentenus, la bande est inquiétée par une ombre qui fait tomber une nuit d’encre sur la capitale et un rire effrayant qui résonne dans la conciergerie. » ©Electre 2023 Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/l6v8 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T15:00:00+02:00 – 2023-04-19T18:00:00+02:00

