Journée Événement Mollat Manga et Lézard Noir Librairie Mollat, 18 mars 2023, Bordeaux. Journée Événement Mollat Manga et Lézard Noir Samedi 18 mars, 14h30 Librairie Mollat Venez rencontrer le directeur de la maison d’édition Lézard Noir, Stéphane Duval, dans votre librairie Mollat. Au programme : des activités, des quizz et des goodies à gagner sur les séries Tigre des neiges, Rakugo à la vie à la mort, Chiisakobé, Sisterhood, Cantine de Minuit, tokyo tarareba girls et d’autres livres du Lézard Noir. >>> Rendez-vous le samedi 1er avril dès 14h30 chez Mollat manga, le rayon manga de la librairie Mollat. Retrouvez les derniers tomes des mangas :

E.1027 Tout un monde lointain : https://cutt.ly/H4pRt5T

HIRAYASUMI Vol.1 : https://cutt.ly/o84gpKU

Hoshi dans le jardin des filles T1 : https://cutt.ly/084gcsi

2023-03-18T14:30:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00

