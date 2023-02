Dédicace de David Evrard et Jean David Morvan Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Dédicace de David Evrard et Jean David Morvan Samedi 11 mars, 15h00 Librairie Mollat Venez rencontrer David Evrard et Jean David Morvan lors d'une séance de dédicace de leur livre "Les amis de Spirou" aux éditions Dupuis. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Triangle d'Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

“Marcinelle, septembre 1943. Lorsque l’occupant nazi interdit la parution de Spirou, le jeune Flup et ses compagnons du club les Amis de Spirou bravent le danger pour créer un magazine de bande dessinée satirique. S’inspirant de l’histoire réelle de jeunes lecteurs morts pour la Résistance, cette série explore l’histoire de Jean Doisy, créateur des ADS et lui-même résistant.” ©Electre 2023

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

2023-03-11T15:00:00+01:00

2023-03-11T18:00:00+01:00

