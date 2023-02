Dédicace de Mathilde Elind Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Dédicace de Mathilde Elind Librairie Mollat, 11 mars 2023, Bordeaux. Dédicace de Mathilde Elind Samedi 11 mars, 15h00 Librairie Mollat Retrouvez le livre : https://urlz.fr/kUha « Trente exercices pour accompagner la femme au cours des principales étapes de sa grossesse. Avec des conseils et des informations sur la respiration, le travail postural, la rééducation du périnée et le post-partum. » ©Electre 2023 Rendez-vous dès 15h à la Librairie Mollat. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux 33000 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T14:00:00+00:00 – 2023-03-11T17:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Librairie Mollat Adresse 89 rue Porte Dijeaux Ville Bordeaux lieuville Librairie Mollat Bordeaux Departement Gironde

Librairie Mollat Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Dédicace de Mathilde Elind Librairie Mollat 2023-03-11 was last modified: by Dédicace de Mathilde Elind Librairie Mollat Librairie Mollat 11 mars 2023 bordeaux Librairie Mollat Bordeaux

Bordeaux Gironde