Après midi Ki-oon Samedi 4 mars, 14h30 Librairie Mollat

Retrouvez les héros du catalogue Ki-oon dans votre librairie !

Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Triangle d'Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Au programme : des expositions My Hero Academia et Frieren, une animation autour de Ranking of Kings et des goodies inédits à gagner !

Dès 14h30 au rayon Manga de la librairie.

Retrouvez les derniers tomes des mangas :

My Hero Academia : https://urlz.fr/kMif

Frieren : https://urlz.fr/kMip

Ranking of Kings : https://urlz.fr/kMin

Jujutsu Kaisen : https://urlz.fr/kMik



© BOKU NO HERO ACADEMIA © 2014 by Kohei Horikoshi / SHUEISHA Inc