SUR INSCRIPTION – Nuit des livres Harry Potter 2023 Librairie Mollat, 3 février 2023, Bordeaux. SUR INSCRIPTION – Nuit des livres Harry Potter 2023 Vendredi 3 février, 18h00 Librairie Mollat Venez fêter 25 ans de magie avec Harry Potter ! Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:jeunesse@mollat.com »}] Participez à une soirée festive où votre esprit d’équipe et votre connaissance de la série seront mis à l’épreuve.

Sortez robes et chapeaux et affutez vos baguettes !

Inscription obligatoire auprès du rayon jeunesse : jeunesse@mollat.com ou 05 56 56 40 30

À partir de 8 ans.

2023-02-03T18:00:00+01:00

2023-02-03T20:00:00+01:00

