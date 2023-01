SUR INSCRIPTION – Atelier philo avec Mazarine Pingeot et Nathalie Kuperman Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

SUR INSCRIPTION – Atelier philo avec Mazarine Pingeot et Nathalie Kuperman Librairie Mollat, 28 janvier 2023, Bordeaux. SUR INSCRIPTION – Atelier philo avec Mazarine Pingeot et Nathalie Kuperman Samedi 28 janvier, 10h30 Librairie Mollat Les enfants aiment la philosophie ! Découvrez un nouveau rendez-vous pour les enfants à partir de 6 ans. La lecture d’une histoire qui fait réfléchir suivi d’un petit débat avec une philosophe. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:jeunesse@mollat.com »}] Inscription auprès du rayon jeunesse au 05 56 56 40 30 et via l’adresse mail : jeunesse@mollat.com

Rendez-vous dès 10h30 à la librairie Mollat.

