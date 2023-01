Dédicace de Briony May Smith Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Dédicace de Briony May Smith Librairie Mollat, 27 janvier 2023, Bordeaux. Dédicace de Briony May Smith Vendredi 27 janvier, 18h00 Librairie Mollat

Gratuit

Venez rencontrer Briony May Smith à l’occasion de la sortie de son livre « Mon amie la petite sirène » aux éditions Gallimard Jeunesse. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/kdK3 »}] Rendez-vous à la librairie Mollat.

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/kdK3

Zoé passe une soirée aux côtés de son amie Océane, une petite sirène. Lors de la fête de la Lune, alors que les animaux marins volent dans les airs et découvrent le monde des humains, la maman d’Océane prévient sa fille qu’il lui faut retourner sous la surface avant le jour, sous peine de voir sa magie disparaître à jamais. Mais au dernier moment, Zoé se met en mauvaise posture dans un arbre. ©Electre 2022

DÉDICACE SUR TICKETS distribués dans la librairie.

À partir de 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T18:00:00+01:00

2023-01-27T19:30:00+01:00

