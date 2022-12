Dédicace Nota Bene et Calie Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Dédicace Nota Bene et Calie Librairie Mollat, 14 janvier 2023, Bordeaux. Dédicace Nota Bene et Calie Samedi 14 janvier 2023, 15h00 Librairie Mollat Venez rencontrer Nota Bene et Calie lors d’une séance de dédicace de son livre « Les Vikings » aux éditions Link Digital. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/k4xw »}] Retrouvez le livre : https://urlz.fr/k4xw

« B. Brillaud, alias Nota Bene, sa compagne Calie et une équipe d’experts, d’historiens et d’universitaires portent un regard sur les Vikings, leur vie quotidienne et leurs croyances, en déconstruisant les mythes et les idées reçues qui leur sont attachés. » ©Electre 2022

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat

2023-01-14T15:00:00+01:00

2023-01-14T18:00:00+01:00

