Dédicace Eric Antoine et Bertrand Puard Librairie Mollat, 7 décembre 2022, Bordeaux. Dédicace Eric Antoine et Bertrand Puard Mercredi 7 décembre, 14h00 Librairie Mollat Venez rencontrer Eric Antoine et Bertrand Puard lors d’une séance de dédicace de leur livre « Abracadabra, le cirque fantôme » aux éditions Dragon d’or. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cutt.ly/EMCQx9m »}] Retrouvez le livre : https://cutt.ly/EMCQx9m « De retour d’une soirée, Eric, Eva et Jules constatent qu’Omar a disparu de sa chambre d’hôtel. Aussitôt, ils partent à la recherche d’indices pour retrouver leur ami. » ©Electre 2022 Rendez-vous dès 14 heures à la Librairie Mollat.

