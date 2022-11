Dédicace avec Christine Nicolas Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Venez rencontrer Christine Nicolas lors d’une séance de dédicace de son livre « Bordeaux instantanés » aux éditions Hervé Chopin. Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/jUwk »}] Venez rencontrer Christine Nicolas lors d’une séance de dédicace de son livre « Bordeaux instantanés » aux éditions Hervé Chopin. Retrouvez le livre : https://urlz.fr/jUwk Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat. Retrouvez le livre : https://urlz.fr/jUwk « Recueil de 200 photographies réalisées par des amateurs, des professionnels, des anonymes ou des influenceurs. Ces images saisies sur le vif mettent en lumière la diversité de la ville et témoignent de la vie au quotidien.. » ©Electre 2022

