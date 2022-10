Dédicace Chef Otaku Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Dédicace Chef Otaku Librairie Mollat, 5 novembre 2022, Bordeaux. Dédicace Chef Otaku Samedi 5 novembre, 15h00 Librairie Mollat Venez rencontrer Chef Otaku lors d’une séance de dédicace de son livre « Manga Story » aux éditions Hoëbeke. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cutt.ly/SBBAKWL »}] Retrouvez le livre : https://cutt.ly/SBBAKWL « Le youtubeur décrypte tous les codes du manga shonen en analysant les plus fameuses séries publiées à ce jour en France, de One Piece à Dragon ball en passant par Bleach ou My hero academia. Il présente les bases du scénario, les typologies de personnages et de lieux d’apprentissage ainsi que les étapes cruciales de formation des héros. » ©Electre 2022 Rendez-vous dès 15 heures à la librairie Mollat.

