Dédicace d’Alice Dussutour Librairie Mollat, 29 octobre 2022, Bordeaux. Dédicace d’Alice Dussutour Samedi 29 octobre, 15h00 Librairie Mollat Venez rencontrer Alice Dussutour à l’occasion de la sortie de son livre « Femmes militantes, 23 portraits qui nous inspirent » aux éditions Fleurus. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cutt.ly/7V6tLWH »}] Rendez-vous à la librairie Mollat Retrouvez le livre : https://cutt.ly/7V6tLWH “Des portraits de femmes engagées et militantes pour divers combats comme les droits civiques, les droits des femmes ou l’écologie : Gisèle Halimi, Angela Davis, Olympe de Gouges, Greta Thunberg, entre autres.” ©Electre2022 Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

2022-10-29T15:00:00+02:00

2022-10-29T18:00:00+02:00

