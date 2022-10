Dédicace Alice Dussutour Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Dédicace Alice Dussutour Librairie Mollat, 29 octobre 2022, Bordeaux. Dédicace Alice Dussutour Samedi 29 octobre, 15h00 Librairie Mollat

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Venez rencontrer Alice Dussutour à l’occasion de la sortie de son livre « Femmes militantes, 23 portraits qui nous inspirent » aux éditions Fleurus. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cutt.ly/7V6tLWH »}] Rendez-vous à la librairie Mollat. Retrouvez le livre : https://cutt.ly/7V6tLWH “Des portraits de femmes engagées et militantes pour divers combats comme les droits civiques, les droits des femmes ou l’écologie : Gisèle Halimi, Angela Davis, Olympe de Gouges, Greta Thunberg, entre autres.” ©Electre2022

