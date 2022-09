Soirée 20 ans Tempus Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Soirée 20 ans Tempus Librairie Mollat, 13 octobre 2022, Bordeaux. Soirée 20 ans Tempus Jeudi 13 octobre, 18h00 Librairie Mollat

A l’occasion des 20 ans de la collection Tempus, venez rencontrer l’éditeur Benoît Yvert et deux auteurs de la collection : Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cutt.ly/bCcmqqk »}, {« link »: « https://cutt.ly/LVgBRyB »}] Jean Lopez spécialiste d’histoire militaire et Charles-Eloi Vial spécialiste de la révolution et de l’empire. Rendez-vous à la Station Ausone. Retrouvez les livres : – « La famille royale au Temple : le remords de la Révolution : 1792-1795 alerte » (éd. Perrin) de Charles-Éloi Vial : https://cutt.ly/bCcmqqk Une histoire globale de la captivité de Louis XVI et de sa famille à la Tour du Temple, d’août 1792 à la libération de la seule survivante, Marie-Thérèse de France, le 19 décembre 1795. ©Electre2022 – « Les dix meilleurs armées de l’histoire : des Assyriens à l’US Army » (éd. Perrin) de Jean Lopez : https://cutt.ly/LVgBRyB Présentation de dix armées reconnues à travers l’histoire pour leur performance tactique, leur résilience et leur efficacité, telles que la légion romaine, l’armée assyrienne, les Mongols ou encore la Royal Navy. ©Electre 2022 Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

