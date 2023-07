Conférence » Identité, culture et récupération de la mémoire ancestrale » Librairie Menta Ossès, 25 juillet 2023, Ossès.

Ossès,Pyrénées-Atlantiques

Conférence » Identité, culture et récupération de la mémoire ancestrale » avec Fernando Hernandez Ojob, Ilol (guérisseur) traditionnel du peuple Maya Tzotzil.

Au cours de ces 500 dernières années, dans un contexte de colonisation et d’assimilation forcée de la part de l’hémisphère occidental, des générations de peuples autochtones ont été marqués par la perte de leur identité, culture et croyances spirituelles. Comment se réapproprier sa mémoire historique ainsi que sa culture, danse, musique ?.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . .

Librairie Menta

Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Conference « Identity, culture and the recovery of ancestral memory » with Fernando Hernandez Ojob, traditional Ilol (healer) of the Maya Tzotzil people.

Over the past 500 years, against a backdrop of colonization and forced assimilation by the Western hemisphere, generations of indigenous peoples have been marked by the loss of their identity, culture and spiritual beliefs. How can they reclaim their historical memory, as well as their culture, dance and music?

Conferencia sobre « Identidad, cultura y recuperación de la memoria ancestral » con Fernando Hernández Ojob, ilol (curandero) tradicional del pueblo maya tzotzil.

En los últimos 500 años, en un contexto de colonización y asimilación forzada por parte del hemisferio occidental, generaciones de pueblos indígenas se han visto marcadas por la pérdida de su identidad, su cultura y sus creencias espirituales. ¿Cómo pueden recuperar su memoria histórica y su cultura, su danza y su música?

Vortrag « Identität, Kultur und die Wiedererlangung des Gedächtnisses der Vorfahren » mit Fernando Hernandez Ojob, einem traditionellen Ilol (Heiler) des Maya-Volkes Tzotzil.

In den letzten 500 Jahren wurden Generationen indigener Völker vor dem Hintergrund der Kolonialisierung und Zwangsassimilierung durch die westliche Hemisphäre durch den Verlust ihrer Identität, Kultur und spirituellen Überzeugungen geprägt. Wie kann man sich sein historisches Gedächtnis sowie seine Kultur, seinen Tanz und seine Musik wieder aneignen?

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme Pays Basque