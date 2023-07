Yoga parents-enfants Librairie Menta Lecumberry, 25 juillet 2023, Lecumberry.

Lecumberry,Pyrénées-Atlantiques

Yoga bébé avec Marion Casenave, éducatrice de jeunes enfants. En français ou en euskara. Sur inscription.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . .

Librairie Menta

Lecumberry 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Baby yoga with Marion Casenave, early childhood educator. In French or Basque. Registration required

Yoga para bebés con Marion Casenave, educadora infantil. En francés o euskera. Inscripción obligatoria

Baby-Yoga mit Marion Casenave, Erzieherin für Kleinkinder. Auf Französisch oder Euskara. Nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme Pays Basque