Lecture et jeux avec Marie Gosset et Roca Balboa Librairie Maruani, 18 mars 2023, Paris. Lecture et jeux avec Marie Gosset et Roca Balboa Samedi 18 mars, 15h00 Librairie Maruani Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 handicap moteur mi Librairie Maruani 171 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Quartier de la Gare Paris 75013 Île-de-France

https://librairiemaruani.fr L’autrice Marie Gosset lira son dernier livre accompagnée de l’illustratricce Roca Balbao qui dessinera des têtes blanches (pigeons). Un petit jeu de devinette sur les cris des animaux sera proposé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T15:00:00+01:00

2023-03-18T18:00:00+01:00 ©librairiemaruani

Age minimum 5 Age maximum 9

