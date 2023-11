Initiation au crochet Granny Square librairie Mari’Bouts Lacapelle-Biron, 24 novembre 2023, Lacapelle-Biron.

Lacapelle-Biron,Lot-et-Garonne

Initiation au crochet Granny Square : moment de partage autour d’une création et d’une collation..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

librairie Mari’Bouts rue du nord

Lacapelle-Biron 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Granny Square crochet initiation: a moment of sharing around a creation and a snack.

Iniciación al ganchillo Granny Square: un momento de compartir en torno a una creación y un tentempié.

Einführung in das Granny Square-Häkeln: Gemeinsamer Moment rund um eine Kreation und einen Snack.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Fumel – Vallée du Lot