Syjunta bijoux en calebasse avec Laure d’Hisago Librairie Mari’bouts Lacapelle-Biron, 28 juillet 2023, Lacapelle-Biron.

Lacapelle-Biron,Lot-et-Garonne

La librairie Mari’bouts vous propose une après-midi de partage autour d’une création, broche, boucles d’oreilles ou barrette et d’une collation, avec Laure d’Hizago..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Librairie Mari’bouts Rue du Nord

Lacapelle-Biron 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Mari’bouts bookshop invites you to an afternoon of sharing around a creation, brooch, earrings or barrette and a snack, with Laure d’Hizago.

La librería Mari’bouts le invita a compartir una tarde de trabajo creativo, que incluye un broche, pendientes o pasador, y una merienda, con Laure d’Hizago.

Die Buchhandlung Mari’bouts lädt Sie zu einem gemeinsamen Nachmittag mit Laure d’Hizago ein, an dem Sie eine Kreation, eine Brosche, Ohrringe oder Haarspange und einen Snack genießen können.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Fumel – Vallée du Lot