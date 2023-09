Rencontre avec Corentin Ruffet Librairie Ludique Portails Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

Rencontre avec Corentin Ruffet Samedi 25 novembre, 17h00 Librairie Ludique Portails Entrée libre

Autour du livre Le Mystère du roi en jaune, éditions Inceptio (2023).

Franck Blackwood, enquêtant sur la mort de sa famille, va plonger dans l’horreur, croisant vampires et créatures terrifiantes. Partez à la rencontre d’une maison d’édition et d’un primo-romancier membre d’un groupe de créateurs, Les Aliénés de Cthulhu, évoluant dans l’univers de Lovecraft et du jeu de rôle ; qui plus est dans une jeune librairie dédiée à l’imaginaire.

Contact : 02 40 46 80 56 librairieludiqueportails@gmail.com

Librairie Ludique Portails 8 Rue Gutenberg, 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

livre lecture