Rencontre avec Isabelle Pinçonet et les éditions L’Œil ébloui Librairie L’Oiseau-tempête Frossay Catégories d’Évènement: Frossay

Loire-Atlantique Rencontre avec Isabelle Pinçonet et les éditions L’Œil ébloui Librairie L’Oiseau-tempête Frossay, 1 décembre 2023, Frossay. Rencontre avec Isabelle Pinçonet et les éditions L’Œil ébloui Vendredi 1 décembre, 18h30 Librairie L’Oiseau-tempête Entrée libre Présentation : Thierry Bodin-Hullin, éditeur.

Autour de Homme parfait (2022).

Isabelle Pinçon trace depuis des années, au fil de recueils parus chez les meilleurs éditeurs de poésie (Le dé bleu, Cheyne, etc.), un sillon aussi énigmatique que lumineux. Cet Homme parfait, paru chez L’Oeil ébloui, ne déroge pas à cette permanence dans la singularité.

Contact : 09 82 57 53 00 info@loiseau-tempete.fr Librairie L’Oiseau-tempête 20 bis Rue de la Paix, 44600 Saint-Nazaire Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:info@loiseau-tempete.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T18:30:00+01:00 – 2023-12-01T19:30:00+01:00

2023-12-01T18:30:00+01:00 – 2023-12-01T19:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Frossay, Loire-Atlantique Autres Lieu Librairie L’Oiseau-tempête Adresse 20 bis Rue de la Paix, 44600 Saint-Nazaire Ville Frossay Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Librairie L’Oiseau-tempête Frossay latitude longitude 47.245766;-1.941133

Librairie L’Oiseau-tempête Frossay Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frossay/