Quel devenir pour l’architecture de la reconstruction ? Librairie L’oiseau tempête Frossay Catégories d’évènement: Frossay

Loire-Atlantique

Quel devenir pour l’architecture de la reconstruction ? Librairie L’oiseau tempête, 14 octobre 2022, Frossay. Quel devenir pour l’architecture de la reconstruction ? Vendredi 14 octobre, 18h00 Librairie L’oiseau tempête

Entrée Libre – Nombre de place limité

Journées nationales de l’architecture Librairie L’oiseau tempête 20 bis Rue de la Paix, 44600 Saint-Nazaire Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

https://www.facebook.com/librairieloiseautempete Construire, déconstruire, reconstruire. Dans le cadre du Festival CARGO, les photographiques de Saint-Nazaire, la Maison de l’architecture propose de s’intéresser au devenir de l’architecture de la reconstruction à Saint-Nazaire. Cette architecture fait-elle patrimoine ?

Comment la décrypter pour se l’approprier ?

De quelle façon peut-on la rénover ? Emmanuel Mary, en charge du patrimoine à la ville de Saint-Nazaire, proposera une lecture de films témoins ainsi qu’un échange avec le public « Reconstruction : idées justes et idées fausses ». Marjolaine Bichet, architecte à Saint-Nazaire, quant à elle, décryptera les éléments architecturaux qui en font l’identité. À partir de réalisations locales, elle illustrera la dualité harmonieuse que l’on peut trouver dans une intervention architecturale contemporaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T18:00:00+02:00

2022-10-14T20:00:00+02:00 François Dantart

Détails Catégories d’évènement: Frossay, Loire-Atlantique Autres Lieu Librairie L'oiseau tempête Adresse 20 bis Rue de la Paix, 44600 Saint-Nazaire Ville Frossay Age maximum 99 lieuville Librairie L'oiseau tempête Frossay Departement Loire-Atlantique

Librairie L'oiseau tempête Frossay Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frossay/

Quel devenir pour l’architecture de la reconstruction ? Librairie L’oiseau tempête 2022-10-14 was last modified: by Quel devenir pour l’architecture de la reconstruction ? Librairie L’oiseau tempête Librairie L'oiseau tempête 14 octobre 2022 Frossay Librairie L'oiseau tempête Frossay

Frossay Loire-Atlantique