Drome . La librairie accueille l’écrivain suisse Peter Stamm pour une rencontre autour de son dernier roman, « Les archives des sentiments », que nous avons beaucoup aimé et qui paraît aux éditions Christian Bourgois. coucou@loiseausiffleur.fr +33 4 75 41 57 04 Librairie l’Oiseau Siffleur 66, avenue Victor Hugo Valence

