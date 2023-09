Atelier et coloriage participatif géant avec Six citrons acides et Charles Dutertre Librairie L’Odyssée Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vallet Atelier et coloriage participatif géant avec Six citrons acides et Charles Dutertre Librairie L’Odyssée Vallet, 8 novembre 2023, Vallet. Atelier et coloriage participatif géant avec Six citrons acides et Charles Dutertre Mercredi 8 novembre, 15h00 Librairie L’Odyssée Entrée libre Autour de l’album Je vais au coiffeur (Six citrons acides, 2023, scénario de Fabien Vehlmann).

Rencontre et présentation avec Marie Rébulard, fondatrice de cette maison d’édition qui se joue de la langue. Elle présentera de façon originale (en musique) son catalogue et son état d’esprit, tandis que l’auteur et illustrateur prolifique Charles Dutertre animera un atelier dessin et coloriage. Bref, un rendez-vous littéraire pour petits et grands.

Contact : 02 40 33 99 03 librairielodyssee@gmail.com Librairie L’Odyssée 44 Rue François Luneau, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:librairielodyssee@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T15:00:00+01:00 – 2023-11-08T16:00:00+01:00

2023-11-08T15:00:00+01:00 – 2023-11-08T16:00:00+01:00 dessin enfants Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Librairie L’Odyssée Adresse 44 Rue François Luneau, 44330 Vallet Ville Vallet Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Librairie L’Odyssée Vallet latitude longitude 47.162926;-1.268088

Librairie L’Odyssée Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/