Lecture-dédicace avec Margaux Othats Librairie L’Indépendante, 22 mars 2023, Saint-Gaudens. Lecture-dédicace avec Margaux Othats Mercredi 22 mars, 10h30 Librairie L’Indépendante Venez rencontrer Margaux Othats lors d’une lecture et dédicace de ses derniers ouvrages à la Librairie L’indépendante ! Margaux Othats est autrice-illustratrice, elle réalise des livres pour les petits et les grands. Elle joue avec raffinement et simplicité avec le format, le trait, les couleurs pour mettre en pages des récits sans texte, poétiques, légers ou plus mystérieux parfois, où le paysage en est le personnage principal. Cette manière d’associer la mise en pages et le dessin, comme vecteurs du récit, inscrit Margaux Othats dans la lignée artistique et spirituelle d’auteurs tels que Rémi Charlip ou Bruno Munari. Librairie L’Indépendante 12 Rue de l’Indépendance, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:30:00+01:00 – 2023-03-22T12:00:00+01:00

