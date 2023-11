Soirée Missives #22 : Osez l’ardeur ! librairie Libertalia Montreuil, 30 novembre 2023, Montreuil.

Soirée Missives #22 : Osez l’ardeur ! Jeudi 30 novembre, 19h30 librairie Libertalia entrée libre

Créée en 2019 aux éditions Thierry Magnier, la collection L’Ardeur propose, pour les plus de quinze ans, une alternative au porno et une pluralité de points de vue sur les sexualités adolescentes. LIRE, OSER, FANTASMER en sont les maîtres mots ! Les Missives reçoivent Hélène Vignal, autrice de Queen Kong et Charline Vanderpoorte, directrice de la collection récemment marquée par l’interdiction aux mineur.e.s du roman Bien trop petit de Manu Causse, promulguée cet été par le ministère de l’Intérieur. Rendez-vous à 19h30 à la librairie Libertalia le 30 novembre pour un coup de chaud. Sortez vos ados, ou rappelez celleux qui sommeillent en vous depuis l’été de vos 15 ans !

librairie Libertalia 12 rue Marcelin Berthelot, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Bobillot Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesmissives.fr/index.php/2023/11/13/soiree-missives-22-osez-lardeur-avec-helene-vignal-et-charline-vanderpoorte/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T19:30:00+01:00 – 2023-11-30T21:00:00+01:00

2023-11-30T19:30:00+01:00 – 2023-11-30T21:00:00+01:00

féminisme littérature

Andrea Fontaine