Trace ta route, Pénélope ! Vendredi 21 octobre, 19h30 librairie Libertalia

entrée libre

Les Missives reviennent chez Libertalia pour présenter le livre de Lucie Azema, « Les Femmes aussi sont du voyage : l’émancipation par le départ »

librairie Libertalia 12 rue Marcelin Berthelot, 93100 Montreuil Bobillot Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Pendant qu’Ulysse parcourt le monde et enchaîne les exploits, Pénélope demeure immobile, tisse et détisse son ouvrage, restant au passage fidèle à son époux. Quand l’homme part, la femme attend son retour. Les femmes étant historiquement des êtres captifs, le voyage est l’un des moyens les plus symboliques pour qu’elles s’affranchissent de leur condition. S’inspirant des histoires vraies de la littérature de voyage et de son expérience personnelle, l’autrice dénonce la vision masculine de l’aventure et rappelle les récits flamboyants de célèbres exploratrices. Un essai passionnant qui s’adresse aux femmes qui sont déjà parties et à celles qui n’oseraient pas encore.

Voyageuse au long cours, Lucie Azema a vécu au Liban, en Inde et en Iran. Elle vit désormais entre la France et la Turquie.



