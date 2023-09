Rencontre avec Gwenaëlle Abolivier Librairie Lhériau Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Rencontre avec Gwenaëlle Abolivier Librairie Lhériau Angers, 14 novembre 2023, Angers. Rencontre avec Gwenaëlle Abolivier Mardi 14 novembre, 19h00 Librairie Lhériau Entrée libre Modération : Sébastien Pitault, libraire.

Autour de La forme du fleuve, éditions Le mot ete le reste (2023).

Gwenaëlle Abolivier, en résidence à la Maison Julien Gracq en 2021,

y regarde le fleuve pour en restituer les méandres dans ce récit impressionniste, qui fait signe à l’arpentage de Nantes dont Gracq fit un fameux livre.

Contact : 02 41 87 75 87 librairie.lheriau@wanadoo.fr Librairie Lhériau 10 Pl. de la Visitation, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

2023-11-14T19:00:00+01:00 – 2023-11-14T20:00:00+01:00

