Loire-Atlantique Rencontre avec Louise Browaeys et les éditions La Mer salée Librairie L’Esprit large, Guérande (44) Guérande, 29 novembre 2023, Guérande. Rencontre avec Louise Browaeys et les éditions La Mer salée Mercredi 29 novembre, 19h00 Librairie L’Esprit large, Guérande (44) Entrée libre Présentation : Sandrine Roudaut, éditrice.

Autour de La Reverdie (2023).

Louise Browaeys, autrice d’origine nantaise remarquée pour deux premiers romans engagés, est également journaliste, spécialiste des questions écologiques. Ce nouveau livre, récit intime de nos rapports à la couleur verte, avait toute sa place chez La Mer salée, dont l’éditrice présentera aussi le recueil collectif Les Utopiennes, et leur démarche.

