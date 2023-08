Remise du Prix BD Première vague 2022 Librairie L’esprit large Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Remise du Prix BD Première vague 2022 Librairie L’esprit large Guérande, 19 septembre 2023, Guérande. Remise du Prix BD Première vague 2022 Mardi 19 septembre, 18h30 Librairie L’esprit large Gratuit – Réservation conseillée Cette année, la librairie L’esprit large a invité différents partenaires à participer au premier Prix BD Première vague 2022.

La sélection d’Aurélien était composée de 8 titres récemment publiés par des auteurs encore trop peu connus ou qui signaient leur première œuvre.

Les votes sont ouverts jusqu’au 15 septembre minuit.

L’annonce du résultat est le mardi 19 septembre à 18h30 à la librairie L’esprit large, 12 rue Vannetaise.

Un prix en partenariat avec la librairie l’Esprit large, l’équipée d’Adel et les médiathèques de Guérande, La Turballe, Férel et Herbignac.

Réservation conseillée auprès de la librairie au 02 40 23 44 44

