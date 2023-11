Cet évènement est passé Avec les éditeur-trice-s Marko Despot, Alexandre Grandjean, Antoine Viredaz, Benjamin Paul. Librairie Les Recyclables Genève Catégorie d’Évènement: Genève Avec les éditeur-trice-s Marko Despot, Alexandre Grandjean, Antoine Viredaz, Benjamin Paul. Librairie Les Recyclables Genève, 25 novembre 2023, Genève. Avec les éditeur-trice-s Marko Despot, Alexandre Grandjean, Antoine Viredaz, Benjamin Paul. Samedi 25 novembre, 16h30, 18h00 Librairie Les Recyclables Entrée libre Modération : Sita Pottacheruva.

La librairie Les Recyclables organise deux tables rondes autour du genre de la nouvelle. Une première rencontre regroupe quatre éditeurs pour discuter des enjeux éditoriaux de la nouvelle en francophonie. Librairie Les Recyclables Rue de Carouge 53, 1205 Genève Genève 1205 Plainpalais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fureurdelire.ch/programmation/le-genre-de-la-nouvelle-editeurs/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T16:30:00+01:00 – 2023-11-25T17:30:00+01:00

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00 Table ronde Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Librairie Les Recyclables Adresse Rue de Carouge 53, 1205 Genève Ville Genève Lieu Ville Librairie Les Recyclables Genève latitude longitude 46.193243;6.144056

Librairie Les Recyclables Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/