Art mineur & poésie Librairie Les Nouveautés Paris, vendredi 26 janvier 2024.

Certains défendent la simplicité de la chanson (« Art mineur » selon Serge GAINSBOURG), tandis que d’autres arguent de la grandeur de la poésie pure. Y a-t-il un match entre les artistes de variété et la variété des propositions poétiques contemporaines ? Cela pourrait être l’entrée en matière de la rencontre avec Janpier TEXIER auteur de « Il est encore temps pour devenir l’ami de Claude NOUGARO » animée par Ana TORRES et programmée vendredi 26 janvier 2024 de 18h à 20h.

Cette rencontre-dédicade sera donc l’occasion de débattre des enjeux de la création poétique, brèche clandestine par nature (pied-de-nez aurait dit Cyrano de Bergerac), face à la difficulté de « verbaliser » le monde. « Poète… vos papiers ! » est, on s’en rappellera, le titre d’une chanson de Léo Ferré publiée sur le premier volume de l’album Amour Anarchie.

