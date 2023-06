Dédicace Alexandre Schoedler pour son nouveau livre : Alexandre le Grand, l’assassinat et la tombe perdue Librairie les Mandarins Roquebrune-Cap-Martin Roquebrune-Cap-Martin Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Roquebrune-Cap-Martin Dédicace Alexandre Schoedler pour son nouveau livre : Alexandre le Grand, l’assassinat et la tombe perdue Librairie les Mandarins Roquebrune-Cap-Martin, 17 juin 2023, Roquebrune-Cap-Martin. Dédicace Alexandre Schoedler pour son nouveau livre : Alexandre le Grand, l’assassinat et la tombe perdue Samedi 17 juin, 10h00 Librairie les Mandarins Entrée libre L’auteur, lauréat Alexandre Schoedler, aura le plaisir de dédicacer son nouveau livre : Alexandre le grand, l’assassinat et la tombe perdue. Un récit historique tiré de faits réel. Il signera aussi ses autres romans et thriller lors de sa rencontre avec ses fans et nouveaux lecteurs à la librairie Les Mandarins, dans le cadre de sa tournée littéraire dans le sud de la France. Librairie les Mandarins 06190 Roquebrune-Cap-Martin Roquebrune-Cap-Martin 06190 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 28 39 39 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:30:00+02:00

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:30:00+02:00 Alexandre le grand Alexandre Schoedler Alexandre Schoedler Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Roquebrune-Cap-Martin Autres Lieu Librairie les Mandarins Adresse 06190 Roquebrune-Cap-Martin Ville Roquebrune-Cap-Martin Departement Alpes-Maritimes Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Librairie les Mandarins Roquebrune-Cap-Martin

Librairie les Mandarins Roquebrune-Cap-Martin Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roquebrune-cap-martin/

Dédicace Alexandre Schoedler pour son nouveau livre : Alexandre le Grand, l’assassinat et la tombe perdue Librairie les Mandarins Roquebrune-Cap-Martin 2023-06-17 was last modified: by Dédicace Alexandre Schoedler pour son nouveau livre : Alexandre le Grand, l’assassinat et la tombe perdue Librairie les Mandarins Roquebrune-Cap-Martin Librairie les Mandarins Roquebrune-Cap-Martin 17 juin 2023