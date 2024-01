Conférence de Joël Labbé Librairie Lenn ha Dilenn Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes Conférence de Joël Labbé Librairie Lenn ha Dilenn Vannes, 26 janvier 2024, Vannes. Conférence de Joël Labbé Vendredi 26 janvier, 18h00 Librairie Lenn ha Dilenn sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T18:00:00+01:00 – 2024-01-26T19:30:00+01:00

Fin : 2024-01-26T18:00:00+01:00 – 2024-01-26T19:30:00+01:00 Conférence de Joël Labbé

suivie d’une dédicace de son livre d’entretiens « L’utopie et la vie ». Librairie Lenn ha Dilenn 12 rue des Chanoines Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « librairie.lennhadilenn@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 87 16 57 54 »}] rencontre dédicaces Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Vannes Autres Code postal 56000 Lieu Librairie Lenn ha Dilenn Adresse 12 rue des Chanoines Vannes Ville Vannes Departement Morbihan Age max 99 Lieu Ville Librairie Lenn ha Dilenn Vannes Latitude 47.658308 Longitude -2.756138 latitude longitude 47.658308;-2.756138

Librairie Lenn ha Dilenn Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/