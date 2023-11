Rencontre avec Stéphanie Trouillard Librairie Lenn ha Dilenn Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes Rencontre avec Stéphanie Trouillard Librairie Lenn ha Dilenn Vannes, 23 décembre 2023, Vannes. Rencontre avec Stéphanie Trouillard Samedi 23 décembre, 11h30 Librairie Lenn ha Dilenn Entrée Libre C’est dans le village de Plumelec, que se déroule le dernier livre de la journaliste et auteure Stéphanie Trouillard : il est intitulé Le village du silence.

Spécialisée dans les récits vécus au cours de la Seconde Guerre mondiale, l’écrivaine plonge cette fois le lecteur en 1944 au sein de cette petite commune morbihannaise. Cinq ans après la publication de Mon oncle de l’ombre, les lecteurs sont invités à découvrir sa nouvelle enquête réalisée aussi en Bretagne ! Librairie Lenn ha Dilenn 12 rue des Chanoines Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 09 87 16 57 54 »}, {« type »: « email », « value »: « librairie.lennhadilenn@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T11:30:00+01:00 – 2023-12-23T13:00:00+01:00

