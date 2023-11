Concert de Colline Hill Librairie Lenn ha Dilenn Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes Concert de Colline Hill Librairie Lenn ha Dilenn Vannes, 22 décembre 2023, Vannes. Concert de Colline Hill Vendredi 22 décembre, 15h00 Librairie Lenn ha Dilenn Entrée Libre Bien au-delà de chanter du folk, Colline Hill en porte haut et fort les valeurs, rappelant à la manière d’un Woody Guthrie ayant forgé les lettres de noblesse de ce genre, que le folk est une musique « faite pour le peuple et par le peuple ». Influencée par des artistes tels que Bob Dylan, Neil Young, ou plus contemporains comme Bon Iver, Ben Howard ou Àsgeir, l’artiste mêle la chaleur « roots » des USA à la douceur fragile des univers nordiques. Les sonorités de Leonard Cohen ou Johnny Cash ne sont jamais loin, cotôyant dans ses mélodies des évocations plus langoureuses issues des répertoires d’auteurs tels que Ray Lamontagne. Emotionteller plutôt que storyteller, inspirée tant par les songwriters américains que par ceux des contrées scandinaves, Colline Hill s’attache davantage à décrire un ressenti qu’une situation, ou à inventer une histoire. Tantôt intimiste, tantôt percutant, son folk moderne rappelle sans conteste que du sang celte coule dans ses veines. En effet, bretonne d’origine, elle a aussi arpenté pour un temps les pubs de Galway en irlandaise d’adoption. Librairie Lenn ha Dilenn 12 rue des Chanoines Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 09 87 16 57 54 »}, {« type »: « email », « value »: « librairie.lennhadilenn@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T15:00:00+01:00 – 2023-12-22T16:30:00+01:00

2023-12-22T15:00:00+01:00 – 2023-12-22T16:30:00+01:00 Colline Hill Concert HamiltonLake Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Librairie Lenn ha Dilenn Adresse 12 rue des Chanoines Vannes Ville Vannes Departement Morbihan Age max 99 Lieu Ville Librairie Lenn ha Dilenn Vannes latitude longitude 47.658308;-2.756138

Librairie Lenn ha Dilenn Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/