Dédicaces Gilles Servat Librairie Lenn ha Dilenn Vannes, 17 décembre 2023, Vannes.

Dédicaces Gilles Servat Dimanche 17 décembre, 14h00 Librairie Lenn ha Dilenn Entrée Libre

C’est ce riche parcours qui est ici retracé, depuis la groisillonne Auberge du Pêcheur jusqu’aux plus grandes arènes à Lorient ou à Paris. Plus de cinquante ans de la vie d’un chanteur se sont abreuvés à de multiples sources : l’Irlande, quasiment une seconde patrie pour Gilles Servat, les poètes, qu’ils soient bretons ou universels, l’engagement, une constante dans son itinéraire et enfin la langue bretonne pour laquelle il s’est dépensé sans compter. Un artiste qui a marqué de son empreinte la vie culturelle et politique de Bretagne.

Venez vous faire dédicacer sa biographie pour vos cadeaux de Noël.

Librairie Lenn ha Dilenn 12 rue des Chanoines Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 09 87 16 57 54 »}, {« type »: « email », « value »: « librairie.lennhadilenn@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T15:30:00+01:00

