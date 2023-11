Rencontre avec Pascal Lamour Librairie Lenn ha Dilenn Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Pascal Lamour, né le 28 octobre 1958 à Vannes dans le Morbihan, est un producteur, compositeur, musicien breton et celtique surnommé l'«électro-shaman». Locuteur du breton vannetais, il a toujours vécu à Theix où il s'investit en faveur de la culture régionale. Pascal Lamour est également un spécialiste de l'ésotérisme. Il est devenu druide au terme d'une longue initiation, et s'intéresse de près au chamanisme. Il est également un auteur très prolifique d'ouvrages autour de ses connaissances sur les plantes et du monde celtique.

