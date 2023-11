Rencontre avec le Dr Patrick Moureaux Librairie Lenn ha Dilenn Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes Rencontre avec le Dr Patrick Moureaux Librairie Lenn ha Dilenn Vannes, 15 décembre 2023, Vannes. Rencontre avec le Dr Patrick Moureaux Vendredi 15 décembre, 10h30 Librairie Lenn ha Dilenn Entrée libre Patrick Moureaux, dermatologue de renom, médecin, écrivain et essayiste et Corinne Déchelette, docteur ès sciences en biologie cutanée, mettent en scène un dialogue improbable, autour de la peau.

Venez recontrer ce prolifique auteur, spécialiste de la peau, autour de ses cinqs livres (Peau de béton, Tissu de peau, Peaulithique, Peau de papier, Le goût de la peau) Librairie Lenn ha Dilenn 12 rue des Chanoines Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 09 87 16 57 54 »}, {« type »: « email », « value »: « librairie.lennhadilenn@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

