Découverte des livres jeunesse de Mido Librairie Lenn ha Dilenn Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes Découverte des livres jeunesse de Mido Librairie Lenn ha Dilenn Vannes, 13 décembre 2023, Vannes. Découverte des livres jeunesse de Mido Mercredi 13 décembre, 10h30 Librairie Lenn ha Dilenn Entrée libre Professeur des écoles, en région parisienne, Mido se passionne pour l’enseignement et la lecture jeunesse. Son retour en Bretagne, lui permet de réaliser un de ses rêves : publier et illustrer ses propres histoires. Mais elle n’abandonne pas pour autant les enfants, elle se met à écrire pour eux. Les interroger sur le monde, en passant par le biais de la poésie, de l’imaginaire et du questionnement philosophique, est essentiel pour elle. On retrouvera donc dans ses différents récits son goût profond pour la nature mais aussi pour le mieux vivre ensemble. Librairie Lenn ha Dilenn 12 rue des Chanoines Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 09 87 16 57 54 »}, {« type »: « email », « value »: « librairie.lennhadilenn@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T10:30:00+01:00 – 2023-12-13T12:00:00+01:00

2023-12-13T10:30:00+01:00 – 2023-12-13T12:00:00+01:00 Rencontre Livres Ouest-France Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Librairie Lenn ha Dilenn Adresse 12 rue des Chanoines Vannes Ville Vannes Departement Morbihan Age max 99 Lieu Ville Librairie Lenn ha Dilenn Vannes latitude longitude 47.658308;-2.756138

Librairie Lenn ha Dilenn Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/