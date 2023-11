Rencontre avec Jean Lavoué Librairie Lenn ha Dilenn Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes Rencontre avec Jean Lavoué Librairie Lenn ha Dilenn Vannes, 9 décembre 2023, Vannes. Rencontre avec Jean Lavoué Samedi 9 décembre, 10h30 Librairie Lenn ha Dilenn Entrée Libre Dans les poèmes de Jean Lavoué, l’arbre est à la fois le signe tangible de nos fragilités (« Chaque arbre qui brûle/Est le témoin blessé/De nos communes fragilités »), le garant de notre enracinement, le symbole de nos surgissements salvateurs.

L’arbre, au fond, dit ce que nous sommes ou ce que nous sommes appelés à devenir : des êtres ardents comme l’est l’arbre à la montée de la sève, des êtres capables de renaître sans cesse à l’image des bourgeons qui éclosent. Sève et bourgeons sont les mots qui reviennent d’ailleurs, le plus souvent, sous la plume du poète. Librairie Lenn ha Dilenn 12 rue des Chanoines Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 09 87 16 57 54 »}, {« type »: « email », « value »: « librairie.lennhadilenn@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

