Rencontre avec Roland Becker et Laure Le Gurun
Librairie Lenn ha Dilenn
Vannes

Vannes Rencontre avec Roland Becker et Laure Le Gurun Librairie Lenn ha Dilenn Vannes, 2 décembre 2023, Vannes. Rencontre avec Roland Becker et Laure Le Gurun Samedi 2 décembre, 11h00 Librairie Lenn ha Dilenn entrée libre Dans le monde entier, le solstice d’été est célébré pour marquer le passage entre la période sombre et la période claire. En Bretagne, les traditionnels « feux de la Saint-Jean » s’accompagnent d’un intrigant rituel : la sonnerie de bassin. À la tombée de la nuit, des mains humides frottent des joncs apposés sur un bassin de cuivre, faisant surgir des sons étranges, envoûtants. De feu en feu, de village en village, ces vrombissements se rejoignent, se mêlent et se répondent, composant une fascinante expression collective. Comme d’autres pratiques populaires, le chant des bassins s’est parfois perdu dans le vacarme de la modernité. Mais certains lieux, en particulier dans le pays gallo, notamment autour de Redon et de Questembert, perpétuent cette tradition. Spécialistes de l’histoire culturelle de la Bretagne, Roland Becker et Laure Le Gurun nous présentent ici une enquête aussi fouillée que passionnante sur un rituel d’une profonde richesse symbolique. Librairie Lenn ha Dilenn 12 rue des Chanoines Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « librairie.lennhadilenn@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 87 16 57 54 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T11:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:30:00+01:00

Samedi 2 décembre 2023, 11h00-12h30
Librairie Lenn ha Dilenn
12 rue des Chanoines
Vannes 56000
Morbihan
Bretagne

