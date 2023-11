Les rencontres de Novembre à LENN HA DILENN Librairie Lenn ha Dilenn Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Samedi 4 novembre – 10h30 : rencontre-dédicaces avec Harold J. Benjamin pour ses 2 romans noirs historiques :

1. LE GRAND EFFROI DE JOHN PICKETT

2. LES LUNES DE JUPITER Samedi 11 novembre – 14h/18h : rencontre avec Jean-Michel Leboulanger Il présentera son dernier roman, Dragon blanc, une fresque asiatique sur l’aliénation d’un peuple par son gouvernement. Jean-Michel Leboulanger (à ne pas confondre avec Jean-Michel Le Boulanger) est un auteur talentueux, aussi bien en polar qu’en roman, vous pouvez dès à présent les découvrir sur place. Samedi 18 novembre : Marie an Avel et Sylvano Bulfoni (illustrateur) de l’île d’Arz viendront dédicacer les livres jeunesses et leur roman Louison Samedi 25 novembre : Rencontre avec le photographe Art’no shoot pour son livre 49.3 nuances de grèves. Des photos chocs en noir et blanc, prises pendant les manifestations contre la loi sur l’âge de départ à la retraite. Mercredi 29 novembre : Rencontre avec Jean Guillot, vannetais auteur de nombreux livres sur les chouans Librairie Lenn ha Dilenn 12 rue des Chanoines Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « librairie.lennhadilenn@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T10:30:00+01:00 – 2023-11-04T12:00:00+01:00

Librairie Lenn ha Dilenn
12 rue des Chanoines Vannes
Vannes 56000

