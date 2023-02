Réouverture de la librairie Lenn ha Dilenn à Vannes Librairie Lenn ha Dilenn Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Sylvie Séligour reprendra la mytique librairie de Gilles Turlan avec son accompagnement et ainsi la librairie Lenn ha dilenn, un autre regard ouvrira le 6 mars 2023 Librairie Lenn ha Dilenn 12 rue des Chanoines Vannes Centre – Le Port Vannes 56000 Morbihan Bretagne [{“link”: “https://openagenda.com/ti-ar-vro-bro-gwened/events/conference-de-nathalie-de-broc-ces-femmes-qui-ont-fait-la-bretagne?lang=fr”}] Sylvie Séligour reprendra la mytique librairie de Gilles Turlan avec son accompagnement et ainsi la librairie Lenn ha dilenn, un autre regard (Un regard bienveillant sur la différence) ouvrira le 6 mars 2023, au 12 rue des Chanoines à Vannes.

Donc en plus de notre spécialisation Bretonne et celte, nous souhaitons recevoir des auteurs traitant de la diversité (LGBTQ+, racisme, féminisme, handicap, minorités ethniques ou linguistiques…)

Dès le 31 mars 2023, nous débuterons nos rencontres-dédicaces avec Nathalie de Broc et son livre “Ces femmes qui ont fait la Bretagne” en partenariat avec Ti ar Vro Gwened. Plus d’information ici Chaque fin de semaine, deux auteurs seront acceuillis à la librairie, plus de détails à venir.

