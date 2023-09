Rencontre avec les éditions Aldéia Librairie L’Embarcadère Saint-Nazaire, 15 novembre 2023, Saint-Nazaire.

Rencontre avec les éditions Aldéia Mercredi 15 novembre, 19h00 Librairie L’Embarcadère Entrée libre

Autour de Syrie, la révolution impossible, de Kontar Firas (2023). Firas Kontar raconte l’histoire de sa famille et propose une analyse géopolitique de la situation syrienne, après dix ans de guerre.

Marion Craheix, éditrice, présentera ce livre, et parlera aussi de Jennifer C.Nash, de féminisme noir, et de ce qui fonde l’engagement de sa jeune maison d’édition.

Contact : 09 72 45 05 30 agathe@librairielembarcadere.com

Librairie L’Embarcadère 41 Av. de la République, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Centre Halles Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:agathe@librairielembarcadere.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T19:00:00+01:00 – 2023-11-15T20:00:00+01:00

2023-11-15T19:00:00+01:00 – 2023-11-15T20:00:00+01:00