Venez découvrir la nouvelle librairie qui vient d’ouvrir à Corentin Celton, consacrée à la bande dessinée. librairie l’échappée Bulle 5 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Vous êtes chaleureusement invité à une échappée belle dans la nouvelle librairie spécialisée bande dessinée au coeur d’Issy-les-Moulineaux. Cécilia, Alexia et Julien se feront un plaisir de vous faire visiter et de vous proposer un verre de bulles.

2022-10-12T18:00:00+02:00

2022-10-12T21:30:00+02:00

