Rencontre croisée avec les éditions Le Panseur Librairie le vrai lieu Gradignan Catégories d’Évènement: Gironde

Gradignan Rencontre croisée avec les éditions Le Panseur Librairie le vrai lieu Gradignan, 22 septembre 2023, Gradignan. Rencontre croisée avec les éditions Le Panseur Vendredi 22 septembre, 18h00 Librairie le vrai lieu Entrée libre et gratuite. Deux coups de cœur de la librairie sont publiés aux éditions Le Panseur : c’était l’occasion rêvée d’une belle rencontre !

La venue d’Isabelle Aupy et de Maëlenn Le Bret nous permettra d’explorer tout ce qui les relie littérairement. Isabelle Aupy signe L’homme qui n’aimait plus les chats Un petit livre parfait comme on les aime, qui nous surprend, qui nous fait réfléchir, qui est bien plus que 100 pages. Maëlenn Le Bret fait son entrée en littérature avec L’amer un objet littéraire bluffant sur la maternité. Librairie le vrai lieu 100 COURS DU GENERAL DE GAULLE Gradignan 33170 Laurenzane Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/19wJEE2Tv »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T18:00:00+02:00 – 2023-09-22T19:30:00+02:00

2023-09-22T18:00:00+02:00 – 2023-09-22T19:30:00+02:00 rencontre rencontrelittéraire Librairie le vrai lieu Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Gradignan Autres Lieu Librairie le vrai lieu Adresse 100 COURS DU GENERAL DE GAULLE Ville Gradignan Departement Gironde Lieu Ville Librairie le vrai lieu Gradignan latitude longitude 44.773899;-0.613015

Librairie le vrai lieu Gradignan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gradignan/