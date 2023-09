Cet évènement est passé Rencontre avec Catherine Poulain, autrice et voyageuse Librairie le vrai lieu Gradignan Catégories d’Évènement: Gironde

Gradignan Rencontre avec Catherine Poulain, autrice et voyageuse Librairie le vrai lieu Gradignan, 15 septembre 2023, Gradignan. Rencontre avec Catherine Poulain, autrice et voyageuse Vendredi 15 septembre, 18h00 Librairie le vrai lieu Entrée libre et gratuite. La formidable autrice du Grand marin nous rend visite pour échanger autour de L’ombre d’un grand oiseau, sortie de la rentrée littéraire et très beau roman sur la nature, la faune et l’enfance au grand air. Le roman a paru aux éditions Arthaud.

